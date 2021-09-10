خاص
مدرسة التجارة بالبيضاء… مؤسسة ملتزمة
انخرطت في حملة التلقيح لإنجاح تكوين أطر المستقبل في التجارة والتسيير ينطبق وصف المدرسة المسؤولة على مدرسة التجارة والتسيير بالرباط، فبالإضافة إلى المسؤولية الملقاة على عاتقها، في تزويد سوق الشغل بأطر ذات تكوين عال، للرفع من تنافسية المقاولة الوطنية والأجنبية، بادرت المؤسسة إلى الانخراط في حملة التلقيح، من أجل إنجاحأكمل القراءة »
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