حوادث
السجن لمتشرد متهم بالسرقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا بإدانة متشرد يتحدر من المحمدية، والحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها من أجل جناية السرقة المقرونة باستعمال السلاح والضرب والجرح. وتقدم قاصر بشكاية أمام الضابطة القضائية لدى الدائرة الثانية، أفاد فيهاأكمل القراءة »
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