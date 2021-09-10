حوادث
إيقاف مروج “قرقوبي” بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أول أمس (الأربعاء)، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، ذا سوابق متعددة في ترويج المخدرات، عمره 27 سنة، بعد اعتقاله بناء على معلومات دقيقة توصلت بها فرقة مكافحة العصابات، حول نشاطه المشبوه في تجارة الممنوعات. وحقق مع المتهم الذي قضى عقوبات متفاوتة، لمعرفة مصدر ووجهة كميةأكمل القراءة »
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