خاص
الجامعة الأورومتوسطية تتعزز بكلية للصيدلة
انضافت لمؤسسة الذكاء الاصطناعي و4 كليات وعمادتها تطمح لتحويلها مؤسسة للابتكار والتميز تواصل الجامعة الأورومتوسطية بفاس إبداع شروط التميز وطنيا وقاريا، بمختلف كلياتها وطبيعة تخصصاتها. وافتتحت كلية للصيدلة أجرت أواخر غشت الماضي، مباراة لولوجها في وجه تلاميذ الباكلوريا المتفوقين في التخصصات العلمية والتقنية وأولئك الحاصلين على ديبلومات موازية. ولوج كليةأكمل القراءة »
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