حوادث
بيوعات قضائية بفاس تدخل السجن
مساطر ملتوية للاحتيال على المتزايدين وملايين الدراهم في مهب الريح هدد وكيل الملك لدى ابتدائية فاس، الأسبوع الماضي، تاجرة بالدخول إلى السجن، في حال رفضت إفراغ محل تجاري آل إليها عن طريق المزاد العلني بتجارية المدينة، ودفعت مقابله السعر الذي رسا عليه البيع والمقدر بحوالي 120 مليونا، وأمهلها لتنفيذ ذلكأكمل القراءة »
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