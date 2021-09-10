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صفر مقعد لإخوان العثماني بطنجة
الدستوري أولا والاستقلال ثانيا والعدالة والتنمية سابعا مني حزب العدالة والتنمية بطنجة، بهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، التي جرت أول أمس (الأربعاء)، وفشل في الظفر بمقعد برلماني من أصل خمسة مقاعد مخصصة لعمالة طنجة-أصيلة، ليفقد بذلك كل المكتسبات التي حققها في الانتخابات الماضية، حين استطاعت لائحته الفوز بثلاثة مقاعد برلمانية،أكمل القراءة »
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