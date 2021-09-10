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خاص

مدرسة الهندسة بوجدة… التكوين المتعدد

منذ 7 دقائق
رديف لمؤسسات الاستقطاب المحدود في إغناء حقل الدراسات الهندسية شهدت وجدة، منذ عقدين طفرة علمية تجلت في الرديف المؤسساتي لجامعة محمد الأول، والمتكون من كلية للطب والصيدلة ، ومدرستين وطنيتين إحداهما للتسيير والأخرى للعلوم التطبيقية، والتي يتخرج منها العشرات سنويا من المهندسين في عدد من المجالات. وفرض التوسع العمراني للجهةأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق
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