خاص
مدرسة الهندسة بوجدة… التكوين المتعدد
رديف لمؤسسات الاستقطاب المحدود في إغناء حقل الدراسات الهندسية شهدت وجدة، منذ عقدين طفرة علمية تجلت في الرديف المؤسساتي لجامعة محمد الأول، والمتكون من كلية للطب والصيدلة ، ومدرستين وطنيتين إحداهما للتسيير والأخرى للعلوم التطبيقية، والتي يتخرج منها العشرات سنويا من المهندسين في عدد من المجالات. وفرض التوسع العمراني للجهةأكمل القراءة »
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