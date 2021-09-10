الصباح الفني
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جمجمة حوت طولها 4 أمتار عثرت بعثة الجمعية الجغرافية الروسية في جزر الكوريل بالمحيط الهادئ على جمجمة لحوت العنبر بطول 4 أمتار ووزن نحو 1500 كيلوغرام. ويتم إعداد القطعة الأثرية الآن لإرسالها إلى متحف علم الحيوان بجامعة موسكو الحكومية، حيث ستخضع لدراسة دقيقة. وقال المشاركون في البعثة العلمية إنه ليستأكمل القراءة »
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