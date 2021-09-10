حوادث
إيقاف جانحين بمراكش
تمكنت مصالح الأمن بمراكش، من خلال عمليتين منفردتين، من إيقاف شخصين، من أجل اعتراض سبيل المارة وتعريض حياة الغير للخطر باستعمال السلاح الأبيض، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير. وأفاد مصدر مطلع أن فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أوقفت المشتبه فيه الأول بحي عين إيطي، تفاعلاً معأكمل القراءة »
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