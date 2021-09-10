الرياضة
حريمات: تعرضت للظلم
لاعب الجيش الملكي قال لـ “الصباح” إن فريقه مؤهل للمنافسة على الألقاب قال محمد ربيع حريمات، لاعب الجيش الملكي، إن فريقه قادر على المنافسة على ثلاث واجهات، بالنظر إلى توفره على مجموعة منسجمة ومدرب مقتدر. وأضاف حريمات في حوار مع «الصباح» أن الانضباط والمثابرة ساهما في عودة الجيش الملكي إلىأكمل القراءة »
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