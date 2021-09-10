حوادث
السجن لعصابة نصبت على شركات بيع السيارات
ضمن أفرادها 3 نساء وجنايات فاس برأت أحدهم وأدانت ثلاثة منهم بسنتين حبسا نافذا وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أخيرا، 10 سنوات سجنا نافذا على 9 أفراد من شبكة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال على شركات بيع السيارات، فككت بفاس ومكناس بناء على شكاية من شركة. وبرأت عاشرا منأكمل القراءة »
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