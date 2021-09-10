حوادث
البراءة لمتهم بهتك عرض ابنة أخته
قال إن شقيقته فبركت التهمة لإجباره على مغادرة البيت أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها غيابيا والقاضي ببراءة مستخدم، توبع من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن الثانية عشرة وزنا المحارم. وتوسلت الضابطة القضائية لدىأكمل القراءة »
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