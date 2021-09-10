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“إيماج”مكناس… ريادة في تدبير المقاولات
الخابوري: المعهد يسعى إلى تشجيع المقاولات الصغرى وتكوين الكفاءات يعد المعهد المغربي لتدبير المقاولات بمكناس “إيماج”، الذي شيد سنة 1995 بشارع ابن سينا بالمدينة الجديدة بمكناس، من المعاهد الرائدة في مجال ريادة الأعمال وتدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة على الصعيد الوطني، يسيره طاقم إداري متمرس في مجال التكوين، ويضم أبرزأكمل القراءة »
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