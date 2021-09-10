وطنية
العثماني يرفض الإقرار بالهزيمة
قياديون في «بيجيدي»: انهزمنا ويلزم الاعتراف بذلك رفض سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، الإقرار بالهزيمة المذلة التي تلقاها حزبه في كل محطات استحقاق ثامن شتنبر، وهي الهزيمة، التي زلزلت البيت الداخلي للمصباح. وقال العثماني في أول خروج إعلامي له، “لا يمكن التعليق على نتيجة الانتخابات، إلا بعد الحصولأكمل القراءة »
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