وطنية
“فيسبوك” يهلل فرحا بهزيمة “البواجدة”
ناشطون اعتبروها زلزالا سياسيا وإعداما للحزب وتساؤلات حول الأسباب التي جعلته “يتكردع” هلل «الفيسبوكيون» فرحا للهزيمة المدوية التي مني بها حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات الأخيرة. وكانت «التوندونس» في الموقع الأزرق تتجه نحو «هاشتاغ» وتعاليق «الما والشطابة»، بعد أن تنفس المغاربة الصعداء وتخلصوا من حزب لم يروا معه إلا الفقرأكمل القراءة »
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