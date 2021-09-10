الأولى
محاصرة باشا بمكتب للتصويت
حاصر أزيد من 300 شخص، باشا منطقة “ثلاثاء الأولاد” بإقليم سطات، بعد أن اقتحم مكتبا للتصويت في الساعات الأولى من صباح أمس (الخميس)، حاملا محفظة كبيرة، وطرد ممثلي الأحزاب، الذين كانوا يشرفون على عملية الفرز، وظل وحيدا مع رئيس المكتب. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الأمور كادت أن تتطور إلى الأسوأ،أكمل القراءة »
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