وطنية
العثماني أكبر الراسبين
مني سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام للعدالة والتنمية، بهزيمة قاسية في دائرة المحيط بالرباط، وهو الذي ترشح فيها، هاربا من دائرة المحمدية، لكن الناخبين عاقبوه عقابا شديدا، لم يكن يتوقعه. ولم يجد العثماني، الذي بات رأسه مطلوبا داخل البيت الداخلي لحزبه، من مبرر لهزيمته، وهزيمة حزبه «التاريخية»،أكمل القراءة »
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