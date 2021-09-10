وطنية
الأحرار يتصدر نتائج تطوان
تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار بتطوان من تصدر نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية، وهكذا ظفر بالمقاعد الخمسة المخصصة لإقليم تطوان، كل من التجمع الوطني للأحرار، ووكيل لائحته رشيد الطالبي العلمي، الوزير السابق، ووكيل لائحة حزب الاستقلال “منصف الطوب”، والعربي أحنين عن حزب الاصالة والمعاصرة، ونور الدين الهاروشي عن الاتحاد الدستوري، وحميدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا