الرياضة
كورونا يهدد “الموندياليتو”
اليابان ترفض حضور الجمهور و»فيفا» يفكر في منظم بديل ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن اليابان رفضت السماح للجماهير بحضور مباريات كأس العالم للأندية، المقرر في دجنبر المقبل، رغم إصرار الاتحاد الدولي «فيفا»، ما يدفع نحو سحب التنظيم منها. وأوضحت الصحيفة أن «فيفا» يفكر في دول بدائل لتنظيم البطولة، بسببأكمل القراءة »
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