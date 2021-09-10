اذاعة وتلفزيون
زيطان: “رائدة” يكشف واقع المرأة والسياسة
المخرجة قالت إن بطلة الفيلم تجد نفسها وسط مشاكل مع زملائها في الحزب وزوجها قالت المخرجة نعيمة زيطان، إنها تستعد لعرض أحدث أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بفيلم يحمل عنوان “رائدة”، يعالج موضوعا مهما، ويسلط الضوء على محاولات المرأة للتمكن من أدوار الريادة ومراكز القرار، بما فيها المشاركة السياسية في المؤسساتأكمل القراءة »
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