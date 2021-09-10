الأولى
عصابة القاضي أمام الجنايات
انطلقت، أول أمس (الأربعاء)، أولى جلسات المرحلة الاستئنافية في ملف عصابة القاضي، التي أدينت ابتدائيا بـ 80 سنة سجنا نافذا. ويتابع في الملف متهمون بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجلب أشخاص لممارسة البغاء ومحاولة ذلك والتحريض عليه، وإفشاء السر المهني والمشاركة في جنح الارتشاء، كل حسبأكمل القراءة »
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