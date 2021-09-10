اذاعة وتلفزيون
“تكريم” على “الأولى”
سيكون مشاهدو قناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع أحداث الشريط التلفزيوني “تكريم”. ويعالج الفيلم حكاية كاتب روائي راكم العديد من الإصدارات، وتوصل بدعوة من قبل إحدى الجمعيات لتكريمه بالبيضاء. وهو في طريقه إلى الحفل التكريمي، بدأ يتخيّل سيناريو التكريم، وأشكال الهدايا التي يمكن أنأكمل القراءة »
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