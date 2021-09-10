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رسائل 8 شتنبر

منذ 7 دقائق
تستحق انتخابات 8 شتنبر، أن تكون مرجعا في التحليل، وقاعدة لاستنتاج الدروس، وأيضا منطلقا لتكوين فكرة واضحة، مفادها أن عودة فئات كبيرة من الشعب المغربي إلى السياسة، آلية مركزية من آليات التغيير. إنها الرسالة الأولى التي وجهها المغاربة، أول أمس (الأربعاء)، من خلال خروجهم الجماعي، وذهابهم إلى صناديق الاقتراع فيأكمل القراءة »


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