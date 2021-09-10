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أعمال بلطجة يوم الاقتراع
احتجاج على نقل صندوقين بسيارة خاصة واعتداءات بمقر حزب وضد ممثلي مرشحين لم يخل اقتراع، أول أمس (الأربعاء)، من أحداث حاولت التأثير على سير العملية الانتخابية، سواء في جنبات مكاتب التصويت، أو بعد الانتهاء من الفرز، ولو أنها كانت معزولة، كما علقت على ذلك وزارة الداخلية في التصريح، الذي أدلىأكمل القراءة »
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