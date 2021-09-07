وزارة الداخلية : التصويت يتم حصريا ببطاقة التعريف الوطنية

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بأن التصويت بمناسبة الانتخابات المقرر إجراؤها غدا الأربعاء يتم حصريا على أساس البطاقة الوطنية للتعريف لإثبات هوية المصوتين.

وجاء في بلاغ لوزير الداخلية أنه “طبقا للمقتضيات التشريعية المنظمة للعمليات الانتخابية، يذكر وزير الداخلية كافة الناخبات والناخبين أن التصويت بمناسبة الاقتراع المقرر إجراؤه غدا الأربعاء 8 سبتمبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، يتم حصريا على أساس البطاقة الوطنية للتعريف لإثبات هوية المصوتين”.

وأضاف البلاغ أنه ” يمكن للناخبات والناخبين، الذين قاموا بالإجراءات الخاصة بتجديد بطاقتهم الوطنية للتعريف، أن يشاركوا في الاقتراع على أساس الوصل الذي تسلمه المديرية العامة للأمن الوطني في انتظار إصدار البطاقة الجديدة، وذلك بعد تأكد مكتب التصويت من هوية كل معني بالأمر”.