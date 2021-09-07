مستجدات
صيدلاني لتجاوز أمراض سيدي مومن
الاتحادي سعيد أكردي يقود حملة الأطر والكفاءات لتناوب جديد بأفق اجتماعي يواصل “فريق” سعيد أكردي، الدكتور الصيدلاني وعضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي والمنسق الإقليمي بسيدي البرنوصي، حملته الانتخابية النوعية بدائرة عمالة سيدي مومن سيدي البرنوصي بالبيضاء، حيث تمتد جذور القوات الشعبية عميقا في هذه التربة المخضبة بدماء الشهداء والمناضلين والشرفاءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا