الصباح الفني
العرباوي تستعيد ذكريات والدها
قالت مغنية الراب إلهام العرباوي، إنها تشتاق لوالدها المغني الشعبي عبد العزيز الستاتي، خصوصا أن ست سنوات مضت على القطيعة بينهما. وأشارت إلهام المعروفة في ساحة الراب بلقب “إيلي”، إلى أن السبب الرئيسي في علامات الاكتئاب على محياها هو اشتياقها الكبير لوالدها. وعلقت إلهام على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”أكمل القراءة »
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