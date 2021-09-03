الصباح الفني
الدوزي يثير الجدل
أثار الفنان عبد الحفيظ الدوزي جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، ظهر فيها بصدر عار. ووجه كثير من متابعي الفنان الدوزي على حسابه الرسمي على “إنستغرام» انتقادات كبيرة بشأن الصور ومقاطع الفيديو، والتي من بينها “حالك ما بقاش يعجب ماشي ديالك هاد الشي»،أكمل القراءة »
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