الصباح الفني
مسجد محمد السادس في موطن الهندوس
أعلنت اليتوبور “عبير في الهند” عن تشييد مسجد أطلقت عليه اسم “محمد السادس” في قرية بولاية كارناتاكا، تقع بجنوب غرب الهند، ويستقر فيها عدد كبير من الهندوس. وتحدت عبير كل الظروف لبناء المسجد، إذ أن إصرارها على تحقيق حلم عائلة زوجها زاد من حماسها، خاصة أنها كانت تتلقى مساعدات المحسنين.أكمل القراءة »
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