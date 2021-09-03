الصباح الفني
عشاق لحلو يدافعون عن “جواهر”
دافع “عشاق نعمان لحو” عن أغنية جواهر التي أطلقها الفنان، في الآونة الأخيرة، وخلفت ردود أفعال متباينة. وخصص المعجبون بفن لحلو صفحة خاصة في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” هدفها التعريف بإبداعاته ونشر بعض صوره، ومنها نشر مقالة حول أبعاد أغنيته جواهر. وقال المشرفون على الحساب :”لم يكتب جملة موسيقية أبدأأكمل القراءة »
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