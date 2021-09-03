الصباح الفني
الغافولي الملتحي
فاجأ الفنان زكرياء الغافولي متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام» بنشر صورة له باللحية، كما طالبهم. إبداء رأيهم بشأنها، إذ علق عليها قائلا “أش بان لكم باللحية ولا بلا لحية». وتفاعل متابعو الغافولي مع صورته من خلال عدة تعليقات من بينها ما جاء فيها أنه يبدو مثل شخص من جنسية هندية،أكمل القراءة »
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