الأولى
اعتقال “بلطجية” انتخابات
حجز سيف بالنواصر ومرشحون مهددون بالسجن ومطاردة متورطين أحكمت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي 2 مارس بالبيضاء، الخناق على المتورطين في أحداث العنف ومحاولة القتل وإلحاق خسائر مادية بسيارات في حملة انتخابية بجماعة أولاد عزوز، التابعة لإقليم النواصر. وشهد دوار أولاد عزوز بالجماعة نفسها، منذ مساء أول أمس (الأربعاء)،أكمل القراءة »
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