أخبار الصباح
أخبار الصباح
< حسناوات استنجد مرشحون بمنطقة بوسكورة، ضواحي البيضاء، بحسناوات للقيام بحملات انتخابية، إذ أسندت لهن أدوار لقاء المواطنين وتسليمهم المنشورات وإقناعهم، بكل “لطف ورقة”، بالتصويت على لوائح الأحزاب، التي يمثلنها. ولقيت المبادرة تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين، خصوصا مرتادي المقاهي، الذين انبهروا بجمال المشرفات على الحملة، وتفاعلوا معهن بشكل إيجابي.أكمل القراءة »
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