الأولى
التنصت على هواتف كبار المرشحين
تقنيات متطورة لرصد المكالمات والرسائل والأبحاث تمتد إلى تحليل العبارات المشفرة انطلقت تدابير التصدي إلى الجرائم الانتخابية، لكشف الفساد واستمالة الأصوات بالمال، بمجموعة من المدن، لرصد المكالمات المشبوهة بالفساد الانتخابي. وعلمت “الصباح” أن لجانا تشتغل بعمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات، وتضم ممثلين للنيابة العامة، تسهر على تتبع العمليات الانتخابية، للتصدي لكلأكمل القراءة »
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