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سقوط صحافي يتزعم شبكة كوكايين
يحيل المركز الترابي للدرك الملكي بالصخيرات المركز، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، اليوم (الجمعة)، مراسلا صحافيا يتزعم شبكة كوكايين رفقة شريكيه، بجرائم حيازة الكوكايين والاتجار فيه، بعد ضبطهم متلبسين بترويج المخدرات الصلبة على الساعة الثالثة من صباح الثلاثاء الماضي. وأوضح مصدر “الصباح” أن سيارة من نوع “غولف 4”أكمل القراءة »
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