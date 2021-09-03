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إسبانيا تطرد عملاء استخبارات الجزائر
سلطات مليلية وسبتة المحتلتين تتراجع عن صفقات لطمس هوية المدينتين قال مصدر مطلع، لـ “الصباح”، إن معلومات دقيقة من مليلية وسبتة المحتلتين تكشف تراجع الإسبان، منذ عودة الدفء إلى علاقتهم مع المغرب، عن التعامل مع عملاء الاستخبارات العسكرية الجزائرية، ووقف كل صفقات إخضاع المدينتين لنفوذ الجارة الشرقية، والعدول عنأكمل القراءة »
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