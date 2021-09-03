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ماركة عالمية لتبييض الأموال

منذ 5 ساعات
أثارت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، عن استغلال اسم ماركة عالمية في عملية تبييض أموال، تقدر بالملايير نهبت من الدولة، سواء على شكل تهرب ضريبي وجمركي، أو الاستفادة من الدعم لإنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي، بطلها وسيط ومسيرو شركة مقرها بالبيضاء ومدن بالجنوب. وافتضح أمر هذه العملية، بعد أن خضعأكمل القراءة »


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منذ 5 ساعات
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