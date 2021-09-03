الأولى
مرشحون فقراء “ممنوعون” من الدعم
الداخلية “تعتقل” أموال الأحزاب المخصصة للحملة ووكلاء لوائح ينسحبون من السباق أفادت مصادر حزبية “الصباح”، أن الداخلية، الجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات، لم تفرج بعد عن الدعم المالي، الذي تخصصه الدولة للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية. ووجدت أحزاب صعوبة كبيرة في إقناع مرشحيها بأن الداخلية لم تفرج بعد عن الدفعة الأولىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا