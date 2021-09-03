الأولى
تحت الدف
رفض وزير من حكومة العثماني، يخوض سباق الانتخابات الجماعية لثامن شتنبر الجاري، النزول إلى الشارع، للدفاع عن برنامجه الانتخابي، وإقناع الناخبين بالتصويت عليه. ويتخوف الوزير المعلوم، الذي يتحدث أكثر مما يعمل، من تعرضه لمحاكمة شعبية في الشارع، من قبل عمال الحافلات و”الجوطيات”، وعمال النظافة ونشطاء الجمعيات المدنية، التي وصفهاأكمل القراءة »
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