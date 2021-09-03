ربورتاج
صالونات التجميل الشعبية… بؤر متحركة
خدمات تركيب الرموش والتزيين بالحناء وضفر الشعر في غياب التدابير الوقائية ارتفع عدد الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية لم يسبق أن تم تسجيلها، ما دفع السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات وقائية جديدة للحد من انتشار الوباء، خاصة بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس «دلتا»، السريع الانتشار، إذ امتدت العدوى لتصل إلىأكمل القراءة »
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