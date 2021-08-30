وطنية
ثلاثة أنماط تربوية في الدخول المدرسي
توفر الإمكانيات والتلقيح شرط اعتماد الحضوري ومن حق الأسر اختيار التعليم عن بعد اعتمدت وزارة التربية الوطنية، ثلاثة أنماط تربوية في الدخول المدرسي المقبل، ولم تدخل تعديلات كبرى على تلك المعتمدة العام الماضي، إذ حافظت الوزارة على النمط الحضوري، والتعليم بالتناوب، إضافة إلى التعليم عن بعد، وبالموازاة وضعت شروطا لاعتمادأكمل القراءة »
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