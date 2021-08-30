fbpx
وطنية

ثلاثة أنماط تربوية في الدخول المدرسي

منذ 18 ساعة
توفر الإمكانيات والتلقيح شرط اعتماد الحضوري ومن حق الأسر اختيار التعليم عن بعد اعتمدت وزارة التربية الوطنية، ثلاثة أنماط تربوية في الدخول المدرسي المقبل، ولم تدخل تعديلات كبرى على تلك المعتمدة العام الماضي، إذ حافظت الوزارة على النمط الحضوري، والتعليم بالتناوب، إضافة إلى التعليم عن بعد، وبالموازاة وضعت شروطا لاعتمادأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى