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وطنية

الحج والعمرة مفتوحان في وجه المغاربة

منذ 19 ساعة
Worshippers perform the farewell tawaf (circumambulation) around the Kaaba, Islam's holiest shrine, at the Grand mosque in the holy Saudi city of Mecca on July 22, 2021, marking the end of this year's Hajj. (Photo by - / AFP)
أثار اشتراط السعودية على الراغبين في زيارة العمرة والحج، تلقي أحد اللقاحات الأمريكية أو الأوربية، الجزء الأكبر من المغاربة، الذين تلقوا جرعات اللقاح الصيني، الذي لا تعترف به المملكة العربية السعودية، وجل الدول الأوربية، رغم إثباته نسبة نجاعة كبيرة. وافقت المملكة السعودية في الأيام الأخيرة، على إضافة لقاحين آخرين ضدأكمل القراءة »


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منذ 19 ساعة
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