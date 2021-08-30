وطنية
الحج والعمرة مفتوحان في وجه المغاربة
أثار اشتراط السعودية على الراغبين في زيارة العمرة والحج، تلقي أحد اللقاحات الأمريكية أو الأوربية، الجزء الأكبر من المغاربة، الذين تلقوا جرعات اللقاح الصيني، الذي لا تعترف به المملكة العربية السعودية، وجل الدول الأوربية، رغم إثباته نسبة نجاعة كبيرة. وافقت المملكة السعودية في الأيام الأخيرة، على إضافة لقاحين آخرين ضدأكمل القراءة »
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