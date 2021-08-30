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وطنية

العقارب مستمرة في قتل الأطفال

منذ 19 ساعة
تستمر سموم العقارب في قتل الأطفال، خاصة في العالم القروي، بسبب انتشار هذه الحشرات السامة، وغياب التجهيزات الطبية في الهوامش، إذ سجلت في الآونة الأخيرة، حالات وفاة في صفوف الأطفال، بسبب سموم هذه الحشرات، وهو ما يسائل التدخلات الطبية في بعض المناطق المعروفة بانتشار العقارب، خاصة في غياب الأمصال، التيأكمل القراءة »


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منذ 19 ساعة
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