وطنية
القطيعة لن تحجب هلال
ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة يفجر فضيحة تجنيد صحراويين قاصرين فوق التراب الجزائري لم يثن هروب جنرالات الجارة الشرقية نحو القطيعة الدبلوماسية، عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عن دق ناقوس الخطر بشأن أحد أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها الجزائر وبوليساريو في حق السكان المحتجزينأكمل القراءة »
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