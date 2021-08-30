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وطنية

القطيعة لن تحجب هلال

منذ 19 ساعة
ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة يفجر فضيحة تجنيد صحراويين قاصرين فوق التراب الجزائري لم يثن هروب جنرالات الجارة الشرقية نحو القطيعة الدبلوماسية، عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عن دق ناقوس الخطر بشأن أحد أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها الجزائر وبوليساريو في حق السكان المحتجزينأكمل القراءة »


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منذ 19 ساعة
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