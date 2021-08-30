وطنية
مـبـاراة تـثـيـر الـجـدل بـابـن سـيـنـا
أثار قرار مدير المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط الإعلان عن تنظيم مباريات في تخصصات لا علاقة لها بقطاع الصحة، الكثير من التساؤلات في أوساط المهنيين، خاصة في ظل الجائحة التي كشفت الخصاص المهول في الأطر الطبية بمختلف أنواعها. واستغربت مصادر نقابية بالمركز الاستشفائي، في رسالة موجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية،أكمل القراءة »
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