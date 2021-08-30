وطنية
أسماء جديدة بلائحة الحركة ببني ملال
حسم حزب الحركة الشعبية، بعدل جدل كبير، في موضوع تزكية اللائحة النسائية المقترحة للانتخابات الجماعية المقبلة في بني ملال، بتعيين أمينة النماوي وكيلة لائحة جماعة بني ملال، بعد أن حازت أغلب الأصوات. وأسفر التنافس الشديد بين أعضاء حزب الحركة الشعبية، قبل الإعلان عن اللائحة النهائية عن ظهور أسماء جديدة فيأكمل القراءة »
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