وطنية
الأحرار يبعد ساجد
تأكد رسميا تخلي حزب التجمع الوطني للأحرار عن رشيد ساجد، رئيس الجماعة الترابية لسيدي يحيى زعير بإقليم الصخيرات تمارة، ووضعه الثقة في رشيد الحمري الفاعل الجمعوي والاقتصادي بالمنطقة، على رأس اللائحة المحلية للمجلس البلدي للصخيرات، وأيضا التشريعية بالدائرة الانتخابية الصخيرات تمارة. وأفادت مصادر متطابقة أن أعضاء من المكتب السياسي لحزبأكمل القراءة »
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