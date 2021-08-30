مقالات الرأي
دور المرأة في صنع القرار السياسي
دفعت غاليا ثمن الصراعات السياسية في المنطقة العربية مع فقدان إمكانية التأثير الفاعل في مجريات الأحداث بقلم: أمل جلموس البوكيلي * ما زال موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار، موضوعا جدليا يستحوذ على اهتمام الناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، خاصة في المنطقة العربية التي تعرف حراكا سياسيا، لاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا