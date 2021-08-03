المغرب يجر مجموعة إعلامية ببرلين للقضاء

قرر المغرب عن طريق سفيرته ببرلين، زهور العلوي، جر المجموعة الإعلامية “سوديتشي زوتينغ” للقضاء، بعد بثها ونشرها عدد من الربورتاجات حملت اتهامات للمملكة، بخصوص استعمال برنامج “بيغاسوس” للتجسس.

وحسب معلومات”الصباح”، فإن المجموعة الإعلامية نشرت ربورتاجات تضمنت اتهامات للمغرب بالتجسس على شخصيات، دون تقديم دليل، بل اعتمدت على تخمينات واستنتاجات خالية من دلائل موثوقة.

ونفت سفارة المغرب ببرلين كل هذه الأكاذيب، علما أن وزارة الخارجية سبق لها نفي كل هذه الاتهامات في بلاغ رسمي، وجرت وسائل إعلام متحاملة للقضاء.