الرياضة
الغموض يلف مستقبل مدرب الفتح
كشف مصدر مسؤول أن الفتح لم يحسم بعد في مستقبل المدرب ديمبا مباي، عقب إسدال الستار عن منافسات بطولة الموسم الكروي المنتهي. وقال المصدر نفسه إن إدارة النادي ستقيم النتائج المسجلة على عهد المدرب مباي، قبل اتخاذ قرار بشأنه، مشيرا إلى أنه رغم الموسم الصعب للفريق، فإن الجميع راض عنأكمل القراءة »
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